SATUN: Thailands stellvertretender nationale Polizeichef Surachate „Big Joke“ Hakparn ist auf Koh Lipe in der Provinz Satun gelandet, um eine Welle angeblicher illegaler Landinbesitznahme durch Hotelbetreiber zu untersuchen.

Derzeit wird in 103 Fällen gegen rund 100 Hotels und Resorts ermittelt, die beschuldigt werden, illegal auf der Andamanen-Urlaubsinsel, die im Tarutao National Marine Park liegt, vorgedrungen zu sein.

Der von Surachate geleitete Ausschuss, der die Ermittlungen überwacht, geht davon aus, dass 30 der Fälle bis Ende dieses Monats abgeschlossen werden können.

Ein separater Ausschuss, der vom Landministerium gebildet wurde, hat bereits beschlossen, dass mehr als 40 Bauprojekte wegen Überschreitung der Grundstücksgrenzen abgerissen werden.

Der stellvertretende Polizeichef versprach, allen Bewohnern von Koh Lipe Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und betonte, dass Landangelegenheiten auf der Insel mit dem Gesetz in Einklang stehen müssen.

Surachate machte für die langwierigen Landstreitigkeiten das Versagen der staatlichen Behörden bei der Koordinierung untereinander verantwortlich.

„Deshalb hat der Premierminister einen zentralen Ausschuss eingerichtet, der alle Abteilungen zusammenführen soll, um einen Erfolg in diesen Verfahren zu gewährleisten“, erklärte er.

Der vom Landministerium eingesetzte Ausschuss prüft Beweismaterial der Abteilung für Sonderuntersuchungen und der Abteilung für Nationalparks, einschließlich Luftaufnahmen aus den Jahren 1950 und 1951.

Nach Durchsicht von mehr als 10.000 Dokumenten hat der Ausschuss beschlossen, 42 Projekte auf der Insel abzureißen. Den betroffenen Dorfbewohnern wird jedoch gestattet, ihren Lebensunterhalt weiterhin zu bestreiten. Private Bauträger wurden angewiesen, vor dem Bau neuer Projekte die Genehmigung der Nationalparkbehörde einzuholen.

Surachate kündigte an, dass er sich persönlich mit den Bauträgern um Streitigkeiten kümmern werde, die den Zugang zu Schulstraßen und Wegen zum Meer betreffen. Er sagte, dass er sich auch mit dem Department of Lands, dem Department of National Parks und dem Treasury Department in Verbindung setzen werde. Der Distriktgouverneur wird ebenfalls vor Ort sein, um bei der Festlegung der Landgrenzen und der Ausstellung korrekter Eigentumsurkunden zu helfen.