Von: Björn Jahner | 10.06.18

HUA HIN: Der Gouverneur der Provinz Prachuap Khiri Khan, Panlop Singhaseni, informierte die Medien, dass er ein neues Komitee gebildet habe, um einen legalen Weg zu finden, 10 Hotels in Hua Hin zu schließen, die trotz Missachtung der Lizenzgesetze weiterarbeiten.

Kern des Problems seien Onlinebuchungsmaschinen, erklärte Udom Srimahachota, Vizepräsident der Thai Hotels Association (THA), in „The Nation“. So sind nur 197 Hotels im königlichen Seebad im Besitz einer gültigen Lizenz, online werden jedoch 699 Unterkünfte gelistet. Er appelliert, dass Onlinebuchungsportale die Lizenznummer der Hotels benennen sollten, damit sich der Verbraucher sicher sein kann, dass er einer gebuchten Unterkunft übernachtet, in der alle Sicherheitsstandards erfüllt sind. Die THA hat zwischenzeitlich den stellvertretenden Polizeichef Surachate Hakparn aufgefordert, strikt gegen illegale Hotels in Hua Hin vorzugehen, um Problemen für Touristen vorzubeugen. Trotz einer Klage der Provinzwaltung vom 15. Mai, in der 10 Hotels beschuldigt werden, staatlich ausgestellte Dokumente gefälscht sowie mit falschen Papieren illegal den Gastbetrieb geführt zu haben, wurden die Hotels bis heute nicht geschlossen.