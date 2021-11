Illegale GrenzÃ¼bertritte erhÃ¶hen Covid-19-Risiko

KANCHANABURI: In den letzten Wochen häuften sich die Festnahmen von ausländischen Wanderarbeitern, die von Schlepperbanden über die grüne Grenze nach Thailand gebracht wurden in der Hoffnung, im Zuge der touristsichen Öffnung des Königreichs eine Beschäftigung zu finden.

Da sich durch die illegalen Grenzübertritte nach Aussage der Behörden das Covid-19-Risiko erhöht, verstärkt die Polizei ihre Grenzpatrouillen, um zu verhindern, dass Einwanderer aus Myanmar unkontrolliert ins Königreich einreisen.

Polizeioberst Pongsakorn Upaphong, stellvertretender Oberbefehlshaber der Provinzpolizei von Kanchanaburi, erklärte gegenüber der Zeitung „The Nation“, dass die Provinz 43 natürliche Grenzen in fünf Bezirken mit schwierigem Terrain und komplexen Gebirgslandschaften umfasst..

Er erklärte, dass die Polizei mit den zuständigen Behörden und den lokalen Behörden eng zusammenarbeite, um regelmäßige Patrouillen durchzuführen, da sich mit der illegalen Einreise von Einwanderern aus Myanmar das Risiko für einen neuen Covid-19-Ausbruch erhöhen könnte.

„Wir haben alle unsere Beamten angewiesen, mit den entsprechenden Behörden zu kooperieren, um zu verhindern, dass sich Einwanderer ins Land schleichen,“ betonte Khun Pongsakorn. „Festgenommene Einwanderer werden unter Beachtung der Menschenrechte verhört, um die Schlepperbanden zu verhaften“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Polizei am 1. November 102 Einwanderer – 61 Männer und 41 Frauen – an der Grenze in Kanchanaburis Bezirk Sai Yok festgenommen habe.

„Die Einwanderer gaben an, dass die meisten von ihnen zunächst in Samut Sakhon arbeiten wollten, während andere sich auf den Weg machten, um in Bangkok, Nakhon Pathom und Ratchaburi Arbeit zu finden“, so Khun Pongsakorn. „Einige der illegalen Einwanderer kannten sich mit den grünen Grenzen bestens aus, da sie bereits zuvor illegal nach Thailand eingereist waren“, informierte Khun Pongsakorn die Presse.

Er machte keine Angaben, ob und wieviele von den aufgegriffenen Personen mit Covid-19 infiziert waren.