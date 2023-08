PHUKET: Dreizehn Cannabisshops in Phuket im Süden des Landes wurden von den Behörden geschlossen, nachdem festgestellt worden war, dass sie ohne Lizenz arbeiteten, teilte das Gesundheitsamt der Provinz am Montag (21. August 2023) mit.

Nach Angaben des Chefarztes des Amtes, Kusak Kukiattikoon, gibt es auf der Insel 1.701 registrierte Geschäfte mit Cannabisbezug, von denen 1.451 Cannabis-Abgabestellen sind. Von den 1.451 Geschäften befinden sich 502 im Bezirk Kathu, 222 im Bezirk Thalang und der Rest im Bezirk Mueang Phuket.

Bis heute habe das Amt die Lizenzen von 250 Geschäften wegen verschiedener Verstöße gegen das thailändische Gesetz über traditionelle medizinische Berufe entzogen.

Um sicherzustellen, dass diese Geschäfte das Gesetz einhalten, führt Dr. Kusak wöchentliche, stichprobenartige Inspektionen durch Beamte des Gesundheitsamtes der Provinz und der örtlichen Verwaltungsbehörden durch. Lokale Beamte seien auch angewiesen worden, die Unternehmen dabei zu unterstützen, sich mit den Cannabisgesetzen und den Betriebsanforderungen vertraut zu machen.

Wenn ein Cannabisshop gegen die Regeln verstößt, wird seine Lizenz für 30 Tage ausgesetzt, aber wiederholte Verstöße führen zum Entzug der Lizenz, warnte Dr. Kusak und fügte hinzu, dass diejenigen, die Cannabis ohne Lizenz verkaufen, mit bis zu einem Jahr Gefängnis und/ oder einer Geldstrafe von 20.000 Baht rechnen müssen.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen Ausländer verhaftet, der ein Video im Internet hochgeladen hat, in dem er für seinen Cannabisshop in den USA wirbt, während er am Freitag mit einer Cannabisrauchmaschine durch die Soi Bangla zog, sagte Polizeioberst Sujit Ninbodi, Superintendent der Polizeistation Patong.

Der Mann wurde als 55-jähriger US-Bürger identifiziert. Die Polizei erteilte ihm eine Verwarnung. Nach Angaben der Polizei bedauerte er sein Verhalten und sagte, er habe nicht gewusst, dass er gegen das Gesetz verstoßen habe. Er verließ die Insel am Samstag.