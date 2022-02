Illegale Banden fordern Parkgebühren am Bali-Hai-Pier

Parkplatz am Bali-Hai-Pier in Süd-Pattaya. Foto: Sea Bear

PATTAYA: Beamte der Stadtverwaltung Pattaya besuchten am Dienstag (22. Februar) den Bali-Hai-Pier im Süden des Stadtgebietes, um Beschwerden von Anwohnern und einheimischen Touristen über skrupellose Personen nachzugehen, die angeblich Parkgebühren rund um den Pier von Besuchern eintreiben, die auf dem kostenlosen Parkplatz ihr Fahrzeug parken möchten.

Die Gruppe von Kontrolleuren wurde angeführt von Pattayas stellvertretendem Bürgermeister Pattana Boonsawadzusammen,begleitet von seinen Mitarbeitern und Assistenten.

Laut Khun Pattana stehen die öffentlichen Parkplätze in dem Gebiet am Pier und in Richtung Leuchtturm allen Besuchern kostenlos zur Verfügung und sollten ihnen als Annehmlichkeit dienen, wenn sie z.B. mit der Fähre nach Koh Larn übersetzen.

Khun Pattana erklärte jedoch, dass im Rathaus und bei der Beschwerde-Hotline 1337 zahlreiche Beschwerden eingegangen seien, wonach Gruppen von Männern Besucher, die rund um den Pier parken wollten, zwangen, 300 Baht pro Fahrzeug zu bezahlen. Wenn sich jemand weigerte, den geforderten Betrag zu bezahlen, wurden sie angeblich von den Männern bedroht.

Pattayas stellvertretender Bürgermeister erklärte gegenüber der Presse, dass die am Pier stationierten Beamten der Stadtverwaltung angewiesen seien, nach Einzelpersonen oder Gruppen Ausschau zu halten und diese zu stoppen, die probieren, auf illegale Weise Parkgebühren auf dem öffentlichen Parkplatz einzutreiben. Er riet der Öffentlichkeit zur Kontaktaufnahme mit der Beschwerde-Hotline 1337 der Pattaya City Hall, die rund um die Uhr besetzt ist, wenn Opfer dieser Betrugsmasche werden sollten. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Betrügereien durch Kriminelle, die probierten, auf kostenlosen Parkplätzen Gebühren einzutreiben, u.a. auf der Beach Road.