Von: Björn Jahner | 03.05.23

BANGKOK: Ihre Majestäten, der König und die Königin von Thailand, werden in London an der Krönung von König Charles III. und Camilla, der Königingemahlin, teilnehmen.

Wie das Büro des Königshauses am Dienstag (2. Mai 2023) mitteilte, werden Ihre Majestäten, der König und die Königin, auf Einladung von König Charles III. von Donnerstag bis Sonntag (4.–7. Mai 2023) das Vereinigte Königreich besuchen.

Ihre Majestäten werden am Freitag (5. Mai 2023) an einem königlichen Empfang für Staatsoberhäupter und Ländervertreter im Buckingham Palace teilnehmen, heißt es in der Ankündigung.

Anschließend werden sie am Samstag (6. Mai 2023) an der Krönung von König Charles III. und Camilla, der Königingemahlin, in der Westminster Abbey in London teilnehmen, heißt es in der Ankündigung weiter.