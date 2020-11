Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.20

BANGKOK: Ihre Majestäten König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida weihten am Samstagnachmittag im Beisein einer großen Menge gelb gekleideter Menschen die Verlängerung der U-Bahnlinie Chaloem Ratchamongkhon ein.

Die aus 20 Bahnhöfen bestehende Verlängerung der Blue Line verläuft über 11 Kilometer vom Bahnhof Sanam Chai im Bezirk Phra Nakhon bis zum Bahnhof Lak Song im Bezirk Bang Khae. Seine Majestät der König hatte anlässlich seiner Krönung im vergangenen Jahr der Verlängerung der Blauen Linie den offiziellen Namen Chaloem Ratchamongkhon verliehen. Chaloem Ratchamongkhon bedeutet „die Feier eines vielversprechenden königlichen Ereignisses".

Nach der Eröffnungszeremonie fuhren Ihre Majestäten mit einem Zug vom Bahnhof Sanam Chai zum Bahnhof Lak Song, was etwa 12 Minuten dauerte. Zur Überraschung der Sympathisanten hielten Ihre Majestäten an, um die Wartenden am Bahnhof zu begrüßen, bevor sie in den Zug einstiegen. Noch bemerkenswerter war die Tatsache, dass etwa 60 Menschen die Erlaubnis erhielten, im selben Zug mit Ihren Majestäten zu fahren. Die Königin lud sie ein, in den Zug einzusteigen und sagte: „Lasst uns zusammenfahren".

Am Ende der Sonderfahrt gaben Ihre Majestäten Autogramme und schrieben Botschaften auf mitgebrachte Porträts. In den Botschaften schrieb der König: „Thailand und sein Volk sollten die Liebe, die besten Wünsche und die Sicherheit aufrechterhalten". „Das thailändische Volk hat eine Kultur und einen moralischen Standard." „Tue gute Taten und sei glücklich. Die Nation wird gedeihen." „Tue Gutes und werde glücklich.“ „Denkt positiv, tut Gutes. Seid geduldig, seid vereint."

Nonthakon Duangdara, ein neunjähriger Junge aus der Gegend um Lat Phrao in Bangkok, durfte mit seiner Familie im selben Zug wie Ihre Majestäten fahren. Er sagte, er habe Ihre Majestäten noch nie so aus der Nähe gesehen, und die Möglichkeit, sie leibhaftig zu sehen, habe einen großen Eindruck hinterlassen. „Es ist ein Traum, der wahr geworden ist."

Der 68-jährige Somchok Phonrak reiste den weiten Weg von der Südprovinz Phuket nach Bangkok, um sich den Sympathisanten anzuschließen. Er sagte, er habe aus den Nachrichten erfahren, dass Ihre Majestäten bei der Eröffnungszeremonie am Bahnhof anwesend sein würden. Er wolle an dem historischen Ereignis teilhaben. Dass er denselben Zug wie Ihre Majestäten besteigen konnte, hatte seine kühnsten Erwartungen übertroffen.