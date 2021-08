Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.21

CHACHOENGSAO: Die Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) will das Industriegebiet Blue Tech City im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) zu einem Zentrum der modernen Automobilindustrie entwickeln. Es sollen Arbeitsplätze für etwa 8.300 Menschen geschaffen werden.

Das Industriegebiet Chachoengsao Blue Tech City wird ein Joint Venture mit Double P Land Co. Ltd. auf einem 1.181 Rai (189 Hektar) großen Grundstück in Khao Din im Bezirk Bang Pakong. Es erfordert ein Investitionsvolumen von 4,856 Milliarden Baht. Das Gebiet ist etwa 44 Kilometer vom Flughafen Suvarnabhumi, etwa 60 Kilometer vom Hafen Laem Chabang und 119 Kilometer vom Industriehafen Map Ta Phut entfernt. Das Industriegebiet soll innerhalb von zwei Jahren in Betrieb genommen werden.

Das Chachoengsao Blue Tech City Industrial Estate Project ist zu etwa 70 Prozent in Gewerbeflächen und zu etwa 30 Prozent in Nutz- und Grünflächen unterteilt. Bei der Planung wurde das Konzept einer Öko-Industriestadt angewandt, das Grünflächen und Öko-Gürtel um das Projektgebiet vorsieht. Der Anteil der Grünflächen innerhalb des Industriegebiets beträgt mindestens 10 Prozent.

„Das Projekt hat ein hohes Marktpotenzial, da es in dem EEC-Gebiet liegt. Gegenwärtig interessieren sich einige Unternehmen, die hochaufladbare elektrische Energiespeicher, Elektrofahrzeuge und Ladestationen herstellen, für das Industriegebiet. Wir erwarten, dass das Gebiet innerhalb von vier Jahren verkauft und verpachtet sein wird", betonte der IEAT-Gouverneur Veeris Ammarapala.