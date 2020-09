Von: Björn Jahner | 30.09.20

Foto: National News Bureau Of Thailand

THAILAND: Um in Thailand lebenden Ausländern zukünftig zu ermöglichen, dass sie bei Touristenattraktionen und in Nationalparks denselben Eintrittspreis wie Einheimische bezahlen und von dem üblichen Preisaufschlag befreit werden, will die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) eine Expat-Identitätskarte einführen.

Die ID-Card soll die Überprüfung des Expat-Status erleichtern, um sie von Touristen zu unterscheiden. Gemäß TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn würde die Expat-Identitätskarte in Thailand lebenden Ausländern erleichtern, auf Inlandsreisen Geld zu sparen, so dass sie mehr Geld ausgeben könnten und dadurch die lokale Wirtschaft ankurbeln.