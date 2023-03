Foto: The Nation

BANGKOK: Im Bangkok Art and Culture Centre (BACC) werden aktuell öffentliche Ideen und Entwürfe für die sogenannten „15-Minuten-Parks“ im Süden Bangkoks präsentiert.

Die Ausstellung ist Teil der „Bangkok 15 Minuten“-Kampagne von Gouverneur Chadchart Sittipunt, die auf die Schaffung kleiner Parks abzielt, damit alle Bangkoker innerhalb von 15 Minuten eine Grünfläche erreichen können. Der Süden von Bangkok umfasst 10 Bezirke: Pathum Wan, Bang Rak, Sathorn, Bang Kho Laem, Yannawa, Khlong Toei, Watthana, Phra Khanong, Suan Luang und Bang Na.

Die Ausstellung und der Wettbewerb wurden am Samstag (11. März 2023) vom stellvertretenden Gouverneur Jakkapan Phiewngam eröffnet. Mit der Veranstaltung sollen die Ideen der Bevölkerung genutzt werden, damit die öffentlichen Parks auch tatsächlich den Bedürfnissen der Bürger entsprechen.

Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit we!park organisiert, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für die nachhaltige Entwicklung von kompakten Grünflächen in der Stadt einsetzt.

Nach Aussage von Khun Jakkapan sollem 124 Pocket-Parks angelegt werden, die alle städtischen Gemeinden abdecken, und bisher sind 18 davon für die öffentliche Nutzung bereit. Bangkoks Umweltabteilung will darüber hinaus in diesem Jahr 56 weitere Parks anlegen, fügte er hinzu.

Er betonte, dass die Bewohner der einzelnen Gemeinden unterschiedliche Bedürfnisse haben, weshalb die Stadt die Öffentlichkeit um Mitarbeit bei der Gestaltung von Parks bittet, die den Bedürfnissen der einzelnen Gebiete entsprechen.

„Diese Parks werden den Menschen in den Vierteln als Bewegungs- und Erholungsraum dienen, und wir werden den Erfolg jedes Entwurfs anhand der Anzahl der Menschen messen, die die Parks nutzen“, fügte er hinzu.

Vor der Ausstellung nahmen Vertreter der 10 Bezirke an einem Kurs von we!park teil, der darauf abzielte, städtische Beamte zu Verfechtern der Entwicklung des öffentlichen Raums zu machen.

In dem Kurs, der vom 22. Februar bis zum 10. März stattfand, lernten die Beamten, wie sie das öffentliche Verständnis und die Beteiligung an der Entwicklung von Grünflächen in ihrem jeweiligen Gebiet fördern können. Das optimale Ziel ist es, die Ästhetik und Nachhaltigkeit der Stadt zu verbessern.