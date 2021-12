BANGKOK: Iconsiam, Thailands exklusivstes Einkaufszentrum am Ufer des Chao-Phraya-Flusses in Khlong San, gab am Donnerstag bekannt, dass die Silvester-Veranstaltung „Amazing Thailand Countdown 2022“ am kommenden Freitag (31. Dezember) wie geplant stattfinden wird.

„Wir werden die jüngste Ankündigung der Regierung aufmerksam verfolgen, falls sich die Vorschriften für die Organisation der Neujahrsveranstaltung ändern sollten“, teilte der Betreiber der Presse mit.“ Zum bisherigen Zeitpunkt bleibt der Zeitplan für den 'Amazing Thailand Countdown 2022' bis auf Weiteres unverändert“, so Iconsiam.

Die Countdown-Veranstaltung wird eine Reihe von Aktivitäten umfassen, darunter Auftritte bekannter Stars und Bands sowie das weltweit größte Feuerwerk aus Klebreis um Mitternacht. Die Veranstaltung wird live über sozialenMedien und internationale Nachrichtensender wie CNN, BBC und ABC übertragen.