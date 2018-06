Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.18

Ein Leser übt Kritik an der Kolumne „Mit spitzer Feder – Husten, Schnupfen, Heiserkeit“ (FA11/2018):

Sehr geehrter Herr Verfasser der Kolumne, der sich hinter dem Kürzel C.-F. versteckt. Dem FARANG-Leser dürfte ja inzwischen bekannt sein, dass sie gerne den Moralapostel spielen, mit erhobenem Zeigefinger durchs Land ziehen und auch wie auch schon in der Vergangenheit die Politik der jetzigen Regierung unter unserer Super-Kanzlerin Merkel verteidigen. Das ist ihre Sache!

Sie verurteilen einen Bekannten, den sie als miesen Nassauer der Gesellschaft bezeichnen, sich nicht mehr bei ihnen meldet, obwohl er vollkommen Recht hat. Ob er genauso wie Sie das Zitieren seinen 14-tägigen Urlaubs ihnen gegenüber begründet hat, bezweifle ich ohnehin.

Wenn sein Arzt die Krankschreibung wegen Grippe für angebracht hielt, bevor er andere Arbeitskollegen infiziert, ist es nicht ihre Aufgabe, darüber zu urteilen. Wenn ein Arzt einem Asylanten ein Gefälligkeitsattest ausstellt und ihm Reiseunfähigkeit bescheinigt, damit er nicht ausgewiesen werden kann, ist das laut ihrer Gesinnung wohl in Ordnung!

Wer also seinem Nachbarn als Maurer beim Bau einer Garage behilflich ist und sich dabei etwas dazu verdient, ist also in ihren Augen ein korrupter Steuerbetrüger und sollte sich schämen? Wenn aber Millionen von Merkel ins Land geholte Scheinasylanten und Sozialschmarotzer die Sozialkassen plündern, ist das wohl normal, denn sie fügen unserem Land wohl keinen Schaden zu und die müssen sich natürlich auch nicht schämen.

Wenn Abgeordnete des Bundestages als „Sesselpfurzer“ nach zwei Legislaturperioden vom Wähler wegen Unfähigkeit aus ihrem Amt entfernt, bzw. abgewählt wurden, können sie mit 56 Jahren in Pension gehen, wogegen das „Dummvolk“ für deren Bezüge bis zu 70 Jahre arbeiten muss. Ein Blick in den Plenarsaal bei Bundestagssitzungen offenbart fast immer, dass die Mehrzahl der Parlamentarier durch Abwesenheit glänzt. Warum wohl? Weil sie einem lukrativen Nebenjob nachgehen, obendrein einem gut bezahlten.

Im Frühjahr dieses Jahres waren die etablierten Altparteien monatelang beschäftigt, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Was sie aber sofort vollbrachten war eine Diätenerhöhung, denn die Regierungsbildung war ja nur Nebensache. Sie reden von Korruption und Selbstbereicherung in Thailand und fragen sich nicht mal selbst, ob es bei uns nicht genauso ist?

Sie beklagen, dass Steuerhinterziehung zur Normalität geworden ist und fragen sich nicht, was denn eigentlich Großkonzerne mit Niederlassungen in Steueroasen anrichten? Glauben Sie tatsächlich, dass heute noch ein normaler Arbeiter Gewissensbisse bekommt, wenn er zu seinen Almosen, die man Mindestlohn nennt, noch etwas dazu verdienen kann und muss, damit es zum Überleben reicht?

Deshalb appelliere ich an Sie: Setzen sie ihre rosa Merkelbrille ab und gehen sie mit offenen Augen durchs Leben und ja: Ich beglückwünsche jeden, der die Möglichkeit hat, diesen Staat zu betrügen, weil es unsere Politiker uns ja schließlich vorleben. Dieser deutschfeindliche Staat unter Merkels Regierung hat nichts anderes verdient.

Dieter Schell Zahn

