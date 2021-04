IBM erstmals seit vier Quartalen wieder mit Umsatzwachstum

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.21

ARMONK: Nach einer langen Durststrecke hat das IT-Urgestein IBM den Umsatz zum Jahresauftakt dank florierender Cloud-Dienste wieder leicht erhöht. In den drei Monaten bis Ende März stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um ein Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar (14,7 Mrd Euro), wie IBM am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Es war der erste Zuwachs nach vier Quartalen mit Rückgängen in Folge.

Der Gewinn fiel dennoch um 19 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar. Trotz des starken Rückgangs übertraf das Ergebnis die Erwartungen der Analysten deutlich. IBMs lukratives Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet legte um 21 Prozent zu. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Kurssprung um 4,5 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um rund sechs Prozent gestiegen.