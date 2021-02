BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) hat die International Air Transport Association (IATA) und die International Civil Aviation Organization (ICAO) in den Ausbau des Flughafens Suvarnabhumi eingebunden.

„Wir haben der IATA aktualisierte Daten vorgelegt und erwarten, dass sie den überarbeiteten Plan bis Mitte März einreicht“, informierte AoT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn. In der Zwischenzeit verhandelt AoT mit der ICAO über eine weitere Überarbeitung des Ausbauplans. Nitinai fügte hinzu, dass der Antrag, die IATA und die ICAO an der Planung zu beteiligen, auf der AoT-Vorstandssitzung genehmigt wurde. Der Flughafenbetreiber will sicherstellen, dass Bau bzw. Erweiterung von drei Terminals am Flughafen Suvarnabhumi eine rentable Investition ist.

Das Entwicklungsprojekt umfasst die Erweiterung des östlichen und westlichen Terminals mit einem Budget von jeweils 7,83 Milliarden Baht pro Terminal. Damit wird die Nutzfläche um 66.000 Quadratmeter pro Terminal erhöht, um 15 Millionen Passagiere pro Terminal und Jahr unterzubringen. Der Bau des nördlichen Terminals kostet 41,26 Milliarden Baht und wird die Nutzfläche um 348.000 Quadratmeter erhöhen. Damit können zusätzlich 30 bis 40 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt werden.

Der Bau des SAT1-Gebäudes am Flughafen Suvarnabhumi ist fast zu 95 Prozent fertiggestellt. Nach einem sechsmonatigen Testlauf aller System soll das Terminal im April 2022 eröffnet werden.