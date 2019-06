Ian Kittichai kocht für Qatar Airways

Von: Björn Jahner | 16.06.19

THAILAND: Der renommierte thailändische Starkoch Ian Kittichai verwöhnt ab 1. Juli Premium-Passagiere on Qatar Airways mit ausgewählten Thai-Gerichten, die seine ganz persönliche Handschrift tragen und mit lokalen Zutaten zubereitet sind.

Darunter sein preisgekröntes „kaeng rawaeng nuea“ (schonend gegarte Rinderrippenstücke mit gegrilltem Bananenpfeffer an Curry nach südthailändischer Art) und „chuchee goong“ (Riesengarnelen in roter Curry­sauce), serviert mit hauchdünn geschnittenen Palmenherzen und Chinakohl. Das Menü ist nur auf Flügen von Bangkok nach Doha in der First- und Business-Class erhältlich. Derzeit bietet Qatar Airways 49 Bangkok-Verbindungen pro Woche an. Infos: www.qatarairways.com.