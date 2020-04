Foto: The Grand Hyatt Singapore, Shangri-La's Rasa Sentosa Resort & Spa und Village Hotel Sentosa

SINGAPUR: Mit der „SG Clean“-Kampagne will Singapur in Zeiten der Viruspandemie das Vertrauen von Touristen in die Hygienestandards des Stadtstaates wieder stärken. Das Zertifikat können Unternehmen aus den Bereichen Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie erwerben, wenn sie bestimmte Hygienekriterien erfüllen.

Als erste haben laut Medien in Singapur die Hotels Grand Hyatt Singapore, Shangri-La's Rasa Sentosa Resort & Spa und Village Hotel Sentosa das Sauberkeitssiegel erhalten. In allen drei Hotels waren Gäste mit Coronavirusinfektionen regis­triert worden. Weiter haben 30 Läden und Restaurants auf der Shoppingmeile Orchard Road die Kriterien des Sauberkeitssiegels erfüllt. Die Behörden für Tourismus und Wirtschaft gehen davon aus, dass sich in den kommenden Monaten 37.000 weitere Geschäfte und Unternehmen für das Hygienezeugnis qualifizieren.