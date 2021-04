Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.21

BANGKOK: Nach mehr als einem Monat im Hungerstreik hat der Anführer der Anti-Establishment-Bewegung, Parit „Pinguin" Chiwarak, im Gefängnis begonnen, Blutgerinnsel auszuscheiden, berichtete die United Front of Thammasat and Demonstration auf ihrer Facebook-Seite.

Berichten zufolge hat der Aktivist seinem Anwalt mitgeteilt, dass er nicht schlafen kann. Der Protestführer begann seinen Hungerstreik am 15. März mit der Forderung, dass er und andere Demonstranten, die wegen Majestätsbeleidigung hinter Gittern sitzen, auf Kaution freigelassen werden. Parits Mutter und sein Anwalt gingen am Donnerstag zum Strafgerichtshof in Bangkok, um Richter bitten, dass Parit und andere Demonstranten gegen Kaution freigelassen werden.