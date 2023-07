Von: Björn Jahner | 21.07.23

SATTAHIP: Am Donnerstag (20. Juli 2023) drängten sich Hunderte von Fischerbooten in der Samae-San-Bucht vor dem Bezirk Sattahip in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes, um Schutz vor dem Tropensturm Talim zu suchen.

Das Meteorologische Amt (TMD) hatte am Donnerstag alle Schiffe im nördlichen Golf und in der Andamanensee gewarnt, in den Häfen zu bleiben, da Talim vom Südchinesischen Meer aus westwärts auf Thailand zusteuerte. Den Bewohnern der Küstenregion von Chonburi bot sich ein seltener Anblick: Boote vor Anker füllten die Bucht auf einer Strecke von etwa 3 Kilometern.

Nach Angaben des TMD wird der Tropensturm den saisonalen Südwestmonsun im Süden und im Golf von Thailand wahrscheinlich noch verstärken. Die Behörde sagte stärkere Winde und Seegang von 2 bis 4 Metern Höhe voraus.