Hunderte müssen womöglich unter Quarantäne gestellt werden

Dr. Walairat Chaifu, Direktor in der Abteilung Epidemiologie des DDC, auf der Pressekonferenz zum Corona-Fall in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK: Gesundheitsbehörden verfolgen die Kontakte eines 37-jährigen Gefangenen, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Hunderte Frauen und Männer müssen möglicherweise unter Quarantäne gestellt werden. Beim Gesundheitsministerium heißt es, etwa 600 Personen hätten Kontakt zu dem Mann gehabt, und 78 Personen seien als „hohes Risiko" eingestuft worden.

Das Department of Disease Control (DDC) DDC hat zusammen mit dem Gesundheitsbüro der Bangkoker Stadtverwaltung und der Strafvollzugsbehörde den zeitlichen Verlauf der Symptome und der Reisegeschichte des Gefangenen untersucht. Er hatte Kontakt zu fünf Verwandten, von denen zwei im Landesinneren leben. Vom 12. bis 25. August arbeitete er in zwei Pubs namens „3 Days 2 Nights” an der Rama III und Rama V Road, zudem am 18. August im First Café an der Khao San Road. Das Personal der drei Entertainmentbetriebe wurde in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Pubs und Café wurden wegen Reinigung und Desinfektion für drei Tage geschlossen.

Laut Dr. Walairat Chaifu, Direktor in der Abteilung Epidemiologie des DDC, suchen Beamte diejenigen, die mit dem Mann an seinen Arbeitsplätzen in Kontakt kamen. „Allen, die diese Einrichtungen während dieser Zeit besucht haben und keinen direkten Kontakt mit dem Mann hatten, raten wir, auf Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns zu achten. Sie sollten sich umgehend an das DDC oder an örtliche Krankenhäuser wenden, um sich testen zu lassen", sagte Dr. Walairat.

Am 26. August fuhr der Mann mit seinem Auto zum Gericht von Ratchada, wo er wegen eines Drogendelikts verurteilt wurde. Von dort wurde er in die Zentrale Sondervollzugsanstalt in Bangkok gebracht. Dort waren 20 Personen, die mit ihm in Kontakt gekommen waren und einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt wurden, darunter 15 Gefangene im selben Bus, zwei Gefängniswärter, zwei Gefangene, die im selben Fall vor Gericht standen, und ein Anwalt. Am 29. August wurde der Mann in eine Arrestzelle gesteckt. Dort waren 34 Gefangene, zudem kam er in Kontakt mit zwei weiteren Gefangenen.

„Nachdem wir den Mann getestet und festgestellt hatten, dass er Covid-19-positiv war, schickten wir ihn und alle 34 Häftlinge sofort in das Krankenhaus und brachten jeden von ihnen in Quarantäne. Die beiden Häftlingsbetreuer betraten die Zelle des Mannes nicht und tragen daher ein geringes Infektionsrisiko. Auch die übrigen 8.000 Häftlinge haben kein Risiko einer Ansteckung durch den Mann", betonte Dr. Weerakit Hanparipan, stellvertretender Direktor der Strafvollzugsabteilung,

Der Strafgerichtshof gab am Freitag bekannt, dass die 150 Beamten, die mit dem Covid-19-Patienten in der Zentralen Sondervollzugsanstalt in Kontakt kamen, keine Anzeichen des Virus aufweisen.