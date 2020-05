Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.20

Hunderte gestrandete Thais kehren in ihre Heimat zurück BANGKOK: Insgesamt 385 Thais, die durch Covid-19-Sperrmaßnahmen im Ausland festsaßen, kehrten am Dienstag auf vier Flügen aus Italien, Malaysia, Japan und Taiwan in das Königreich zurück.

Die ersten 37 kamen mit dem Thai-Airways-Flug TG8083 aus Rom und landete um 7.20 Uhr auf dem Flughafen Suvarnabhumi. Sie wurden mit Bussen zum Le Bali Hotel in Pattaya und zum Mövenpick Hotel an der Witthayu Road in Bangkok zu einer 14-tägigen Zwangsquarantäne gebracht.

Der Thai-Smile-Airways-Flug WE8140 landete mit 148 Thais und einem malaysischen Diplomaten an Bord um 13.35 Uhr auf dem Flughafen Suvarnabhumi aus Malaysia. Einer der Rückkehrer wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der malaysische Diplomat wurde von Botschaftsangehörigen empfangen und unter Quarantäne gestellt. Die übrigen Thais wurden mit Bussen zum Le Bali Hotel und Beverly Hotel in Pattaya, H2DO Hotel in Samut Prakan, Mövenpick Hotel an der Witthayu Road und Qiu Hotel in Sukhumvit Soi 79 in Bangkok zur Quarantäne gebracht.

Der Japan-Airlines-Flug JL031 kam um 15.35 Uhr mit 35 Thailändern an Bord an. Die meisten von ihnen hatten in Japan gearbeitet, andere waren Studenten. Sie wurden im Le Bali Hotel in Pattaya und im Mövenpick Hotel in Bangkok unter Quarantäne gestellt.

Weitere 165 Thailänder kamen mit dem Thai-Smile-Airways-Flug WE8095 aus Taipeh um 16.20 Uhr an. Vierzehn wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Einer wurde aufgrund eines Gerichtsbeschlusses festgenommen. Die übrigen wurden zur Quarantäne in das Bazaar Hotel in Bangkok und in ein Hotel in Samut Prakan gebracht.