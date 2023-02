Von: Björn Jahner | 25.02.23

Foto: The Nation

MAE HONG SON: Jegliche Zweifel am Aufschwung des thailändischen Tourismus wurden am Donnerstag (23. Februar 2023) weggewischt, als der sich schlängelnde Pai River in Mae Hong Son zu einem Stau von schwimmenden Ausländern wurde.

Der TikTok-Butzer @RoritarChipmunk hat die Szene in einem Videoclip festgehalten, der Hunderte von Touristen zeigt, die fröhlich das Tubing auf dem Fluss frönen.

Das Besucheraufkommen war so hoch, dass der Fluss unter den hunderten Tubing-Gästen, die dicht an dicht auf dem Fluss trieben, aus dem Blickfeld verschwand. Die Touristen scherzten und lachten, während sie die Aussicht auf die Natur genossen.

Das Video verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken und wurde bis Freitag (25. Februar 2023) bereits über 600.000-mal aufgerufen.

Ein Angestellter des Rim Pai Cottage Hotels am Flussufer sagte, dass ausländische Touristen in der Regel Ende Januar und Februar kommen, um diesen 2 km langen Flussabschnitt hinunterzufahren.

Er sagte, dass Mitarbeiter von nahe gelegenen Hotels und Resorts eingesetzt werden und die Tubing-Fahrten aus Sicherheitsgründen überwachen.

Die neue Tubing-Attraktion hat ausländische Touristen angelockt, die in diesem Monat über 90 Prozent der Gäste des Hotels ausmachen, fügte er hinzu.