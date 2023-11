Hummels und Goretzka «auf Reisen» zur Nationalmannschaft

Von: Redaktion (dpa) | 12.11.23

FRANKFURT/MAIN: Im Spiel von Borussia Dortmund in Stuttgart muss Mats Hummels früh raus - der Rücken. Auswirkungen auf die Reise zur DFB-Auswahl hat das vorerst nicht. Auch ein Bayern-Profi kommt nach Frankfurt.

Mats Hummels Rückenprobleme und die muskulären Beschwerden von Leon Goretzka haben zumindest ersten Angaben des Deutschen Fußball-Bundes zufolge keine größeren Auswirkungen auf die Nominierung des Duos für die Nationalmannschaft. Innenverteidiger Hummels, der beim 1:2 beim VfB Stuttgart am Samstag frühzeitig angeschlagen ausgewechselt worden war, steht auf der Liste der 15 BVB-Profis «auf Reisen», die Dortmund am Sonntag veröffentlichte.

Der DFB bestätigte am Sonntagnachmittag, dass der 34-Jährige beim Treffpunkt der Nationalmannschaft in Frankfurt erwartet werde. Auch Goretzka, der wegen muskulärer Probleme das 4:2 des FC Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag verpasst hatte, könne von Julian Nagelsmann im Frankfurter Teamhotel in Empfang genommen werden, hieß es.

Damit stehen dem Bundestrainer vorerst alle 27 Spieler seines Aufgebots zur Verfügung. Am Freitag hatte der DFB-Chefcoach kurzfristig Robin Gosens durch David Raum ersetzen müssen, da der Berliner Außenverteidiger wegen der Geburt seines zweiten Kindes in Berlin bleiben möchte.

Das erste Training am DFB-Campus ist für Dienstag (11.00 Uhr) angesetzt. Die DFB-Auswahl spielt am Samstag in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich. Ob Hummels und Goretzka dann einsatzfähig sind, war vorerst unklar. Hummels selbst rechnet zunächst mit einigen Tagen, bis die Beschwerden abklingen.

«Mein Rücken hat auch nicht gehalten, das kommt bei der Schlagzahl an Spielen leider immer mal wieder vor. Normalerweise dauert das 3-4 Tage bis es wieder geht (hab ja durchaus Erfahrung damit) und dann sollte ich wieder fit sein», schrieb der Routinier bei Instagram.

«Der untere Rücken hat zugemacht», hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic nach der Niederlage über Hummels gesagt. Sein erster Eindruck sei, dass es «nicht allzu langwierig sein wird». Hummels war bereits in der 28. Minute ausgewechselt worden.

Der 77-malige Nationalspieler war im Oktober im ersten Spiel von Bundestrainer Nagelsmann gegen die USA (3:1) in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger gesetzt. In der zweiten Partie gegen Mexiko (2:2) war er geschont worden, weil der BVB wenig später schon wieder in der Bundesliga gefordert war. Goretzka war gegen die USA nach 70 Minuten und gegen Mexiko zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.