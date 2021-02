Von: Björn Jahner | 07.02.21

HHNFT-Direktorin Khun Toy (2.vr.) überreicht einen „HHN Care Bag“ an eine notleidende Mutter in Pattaya. Fotos: HHNFT

PATTAYA: Das Kinderhilfswerk Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) mit Sitz in Pattaya ist vielen Leserinnen und Lesern aus der Berichterstattung des Magazins DER FARANG bekannt. Seit dem Jahr 2008 unterstützt HHNFT Straßenkinder und

Kinder von Gastarbeitern in der derzeit ruhenden Touristenmetropole. Mit „HHN Care Bags“ engagiert sich die Hilfsorganisation darüber hinaus für notleidende Menschen in der Coronavirus-Krise, ein lobenswertes humanitäres Projekt, das wir unserer Leserschaft vorstellen möchten.

In der Bevölkerung spitzt sich die Notlage zu. Im Bild eine HHNFT-Hilfsaktion in der Walking Street.

Die zweite Corona-Welle hat Pattaya mit voller Wucht getroffen. Und das zu einem Zeitpunkt, als sich Gastronomie, Einzelhandel, Entertainment und andere lokale Unternehmen gerade erst wieder aufgerappelt haben, um nach dem katastrophalen Covid-19-Ausbruch vor einem Jahr einen Neustart zu wagen. Viele Menschen, die bereits im Zuge des ersten Ausbruchs arbeitslos geworden sind, haben die ehemalige Touris­tenmetropole bereits im vergangenen Jahr verlassen und auch die zweite Welle hat zu einem Exodus geführt.

Gastarbeiterfamilien in Not

Viele der noch gebliebenen Arbeiter haben bereits vor einem Jahr alles verloren. Besonders hart trifft es ausländische Wanderarbeiter, die nicht nur finanziell leiden, sondern auch wegen der geschlossenen Landesgrenzen keine Chance haben, in ihre Heimat zurückzukehren. Für die Kinder der Gastarbeiter bietet das ASEAN Education Center von HHNFT normalerweise eine Tagesbetreuung, inklusive eines warmen Mittagessens. Doch im Zuge des neuen Lockdowns musste auch diese Einrichtung wieder schließen, wodurch ein zentraler Baustein in der Versorgung der Migrantenkinder wegfiel.

Die HHNFT-Helfer suchen Menschen in Not auch zuhause auf, um sie mit lebenswichtigen Artikeln zu versorgen.

Bereits im April letzten Jahres hat HHNFT damit begonnen, Lebensmittel- und Sachspenden in Form der „HHN Care Bags“ an die notleidenden Kinder ausländischer Gastarbeiterfamilien in den Construction Camps zu verteilen. Jedes Hilfspaket enthält neben Nahrungsmitteln zur Selbstzubereitung wie Instantnudelsuppen, Reis, Dosenfisch und Speiseöl auch sanitäre Produkte wie Masken, Damenbinden, Handdesinfektionsgel, Zahnpasta und Zahnbürsten sowie Lernmaterial für die Kinder.

Nothilfe mit „HHN Care Bags“

Die Zahl der Familien in Not ist erschreckend hoch.

Später kamen auch mehr und mehr hilfsbedürftige thailändische Familien hinzu, die ihren Lebensunterhalt verloren hatten und daher ebenfalls auf Hilfsprogramme angewiesen sind. Da sich aktuell durch den neuen Lockdown und die hohe Arbeitslosigkeit in Pattaya die Situation für diese armen Familien und deren Kinder weiter verschärft hat, versucht HHNFT zurzeit alles, um das „HHN Care Bags“ auszuweiten und weiterhin Nahrungsmittel und Hygieneartikel an notleidende Menschen in Pattaya zu verteilen.

Leserinnen und Leser, die sich für die humanitäre Hilfsaktion HHN Care Bags engagieren möchten, erhalten weitere Auskünfte per E-Mail oder telefonisch (081-752-0445) bei HHNFT-Direktorin Radchada Chomjinda, vielen besser bekannt als „Khun Toy“. Weitere Informationen zum Kinderschutzprogramm findet man hier.