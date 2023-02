Von: Björn Jahner | 21.02.23

BANGKOK: Während viele Verkehrsteilnehmer bereits die Hufeisenüberführungen nutzen, die nach und nach für den Verkehr freigegeben werden und über die neuen zweigleisigen Schienenstränge führen, ist das Feedback diesen gewöhnungsbedürftigen Brücken alles andere als positiv.

In den sozialen Medien wird immer wieder Kritik an zwei Aspekten der Brücken geäußert: erstens an der Bauqualität und zweitens an der Gestaltung.

Ein häufiger Kommentar lautet, dass das Fahren auf den Hufeisenbrücken an das Reiten eines Pferdes erinnere. Nachfolgend einige Kommentare aufgebrachter Netizen:

„Fahren fühlt sich an wie Reiten. Es ist fantastisch.“

„Es ist keine Brücke zum Reiten. Man nennt sie Pferdesprungbrücke.“

„Nong Hin ist am furchterregendsten, man springt wie ein Pferd.“

„Es ist wie auf einem Pferd zu reiten.“

Auch die angebliche Uneinheitlichkeit der Baustandards, einschließlich der Glätte des Fahrbahnbelags, hat viele Kommentare hervorgerufen:

„Die Straße ist nicht glatt, zuerst dachte ich, sie sei noch nicht fertig.“

„Es ist verdächtig, dass es sich um dasselbe Projekt handelt, aber die verschiedenen Bauunternehmen nicht denselben Standard einhalten.“

„Ich bin nicht beeindruckt von der Brückenkonstruktion. Sicherheits- und Baustandards sollten berücksichtigt werden, und der Auftragnehmer sollte die Verantwortung für die mangelhafte Konstruktion übernehmen.“

Schließlich wird auch die Konstruktion der Brücken beanstandet, da man bei der Ein- und Ausfahrt auf die lange Rampe rechts abbiegen muss, und auch die Überwindung des Scheitelpunkts der Brücke, insbesondere für Motorrad- und Fahrradfahrer, die überholt werden könnten:

„Ich möchte auch wissen, warum man so nahe an einer geraden Kreuzung Hufeisen aufstellen muss?“

„Abschnitte mit erhöhter Fahrbahn und einer Straßenunterführung sind in Ordnung, aber diese massiven Hufeisenbrücken sind verrückt.“

Auch wenn die Netizen im Allgemeinen keine Eisenbahn- oder Brückeningenieure, sondern nur Pendler sind, scheint ihr Urteil einhellig zu sein, vor allem wenn es um die Sicherheit geht. Ein Kommentator schlug sogar vor, die Bahnstrecke aus Protest zu sperren!