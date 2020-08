Hülkenberg hält sich fit und bleibt erstmal auf Mallorca

BARCELONA: Nico Hülkenbergs Stundenplan ist schon wieder durcheinandergekommen. Der gebürtige Emmericher sollte eigentlich am Sonntag für den Sender RTL wieder als Experte im Studio in Köln sein, um beim Großen Preis von Spanien sein Insiderwissen zu teilen. Nach der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Mallorca blieb Hülkenberg aber auf der Balearen-Insel, auf die er nach seinem Blitz-Comeback in der Formel 1 und einem Simulatortraining geflogen war.

«Ich hatte aktuell sowieso geplant, ein bisschen Zeit hier zu verbringen», erzählte Hülkenberg, der per Video vor dem Start des Rennens auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zugeschaltet wurde. «Es ist nicht der schlechteste Fleck, um Zeit zu verbringen», sagte Hülkenberg, der am kommenden Mittwoch 33 Jahre alt wird.

Er war in den beiden vorangegangenen Grand Prix in Silverstone beim Rennstall Racing Point für Sergio Perez eingesprungen, nachdem der Mexikaner zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden war. «Ein Klasse-Erlebnis», betonte Hülkenberg zu seinem Blitz-Comeback noch mal rückblickend: «Absolut ins Eisbad gesprungen.»

Er werde sich weiter fit halten, sagte Hülkenberg, der in Gesprächen mit zwei Teams für eine Rückkehr im nächsten Jahr als Stammpilot ist. Zu einem Spontaneinsatz wie zuletzt sagte er: «Ich erwarte nicht, dass so etwas noch mal passieren muss. Ich bin aber bereit für den Fall der Fälle.»