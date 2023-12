Hubschrauber müssen kleine Gemeinde versorgen

Von: Redaktion (dpa) | 27.12.23

FLIEß: Auch vier Tage nach einem Felssturz ist ein Ortsteil einer Gemeinde in Österreich noch nicht über die einzige Zufahrtsstraße erreichbar.

Ein Fels auf der Straße nach Hochgallmigg in Tirol sei zwar inzwischen weggeräumt, aber der Hang über der Straße drohe abzurutschen, teilten die Behörden am Mittwoch mit. «Wie lange die Sperre dauert, ist nicht absehbar», sagte der Amtsleiter der Gemeinde Fließ, Martin Zöhrer. Den 250 Bewohnern des Ortsteils von Fließ gehe es gut, sie verfügten über eine gute Infrastruktur. Am Mittwoch waren laut Behörden erneut Versorgungsflüge mit Hubschraubern des Bundesheeres geplant. Bisher habe sich niemand ausfliegen lassen, so der Amtsleiter.