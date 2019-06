Von: Redaktion DER FARANG | 13.06.19

SRI RACHA: Der in China ansässige Informations- und Kommunikationstechnologieriese Huawei will in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für digitale Wirtschaft, anderen Regierungsstellen, privaten Behörden und führenden Universitäten das lang erwartete 5G-Testbed in die Realität umzusetzen.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, 5G zu testen und Millionen von Verbrauchern in allen vertikalen Branchen, einschließlich Bildung, Automobil, Produktion und Industrie sowie Gesundheit, zugänglich zu machen, die in hohem Maße von Technologien der nächsten Generation profitieren werden. 5G ist die neue Generation im Mobilfunk. Sie bietet viele Vorteile, darunter eine sehr leistungsstarke drahtlose Netzwerktechnologie, die für alle industriellen Anwendungen und Innovationen geeignet ist.

„Das 5G Testbed-Projekt an der Kasetsart University auf dem Campus von Sri Racha entspricht der Politik der Regierung, die Transformation der digitalen Wirtschaft in Thailand zu beschleunigen", sagte Deng Feng, stellvertretender Geschäftsführer von Huawei Thailand. „Dieses 5G-Testbed wird alle Branchen dazu anregen, ihre Entwicklung auf die nächste Stufe zu bringen.“ Huawei hat insgesamt 5 Millionen US-Dollar (156 Millionen Baht) in das 5G-Testbed in Sri Racha investiert.