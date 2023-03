Von: Björn Jahner | 20.03.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Anlässlich des 126. Geburtstags der Thailändischen Staatsbahn (SRT) werden derzeit die historischen Gemäuer das alten Bangkoker Hauptbahnhofs Hua Lamphong in Szene gesetzt.

Die einwöchige Lichtshow wurde am Samstag (18. März 2023) im Rahmen der Veranstaltunsreihe „Unfolding Bangkok“ eröffnet, die von der Agentur für Kreativwirtschaft initiiert wurde. Sie soll den Tourismus an historischen Attraktionen in der Hauptstadt bis September fördern.

Foto: The Nation

Mit den Lichtinstallationen wird darüber hinaus auch die 106-jährige Geschichte Hua Lamphongs als nationaler Eisenbahnknotenpunkt gefeiert. Diese endete im Januar dieses Jahres, als 52 Fernverkehrszüge zum neuen Krung Thep Aphiwat Central Terminal im Bezirk Bang Sue verlegt wurden.

Foto: The Nation

Die SRT feiert am 26. März 2023 ihr 126-jähriges Bestehen – das Datum, an dem König Rama V. im Jahr 1896 die erste Eisenbahnlinie Thailands von Bangkok nach Ayutthaya eröffnete. Die erste Eisenbahnlinie des Landes hatte eine Länge von 71 Kilometern. Das nationale Streckennetz umfasst heute fast 4.500 km, die Nahverkehrsstrecken in Bangkok nicht mitgerechnet.