Hua Lamphong als Event- und Tourismus-Hub

Von: Björn Jahner | 23.06.23

BANGKOK: Der Bahnhof Hua Lamphong tritt in eine neue Phase ein und wird zu einem Mehrzweckbahnhof, in dem Großveranstaltungen stattfinden können entwickelt, während er gleichzeitig als Knotenpunkt für Pendler- und Touristenzüge fungiert. Der Bahnhof wurde modernisiert, damit er beide Funktionen erfüllen kann, was ein neues, spannendes Kapitel in seiner Geschichte darstellt.

Hua Lamphong mit seiner Architektur im italienischen Neo-Renaissance-Stil ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1916 ein kulturelles Wahrzeichen Bangkoks, das eng mit der Geschichte des Eisenbahnwesens des Landes verwoben ist.

Der SRT-Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, Ekkarat Si-arayanphong, hob die Bemühungen des SRT-Gouverneurs Nirut Maneephan hervor, der die Initiativen zur Umwandlung des großen Bahnhofs in einen Veranstaltungsort für Großveranstaltungen leitete. In der Vergangenheit wurden im Bahnhof bereits erfolgreiche Veranstaltungen wie „Hua Lamphong in Your Eyes“ und „Unfolding Bangkok“ abgehalten, die täglich über 30.000 einheimische und internationale Touristen anzogen.

Die SRT strebt eine Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Organisationen an, die die Räumlichkeiten von Hua Lamphong für Veranstaltungen nutzen möchten, damit der Bahnhof noch mehr an Wert gewinnt.

Ekkarat äußerte die Vision, dass der Bahnhof Hua Lamphong als Veranstaltungsort für wichtige internationale Events weiter ausgebaut werden soll. Um den Charme des Bahnhofs zu verstärken, werden sieben weitere historische Züge, die in der Geschichte des thailändischen Eisenbahnverkehrs eine wichtige Rolle gespielt haben, auf dem Bahnsteig Nr. 4 ausgestellt, der Teil eines ausgewiesenen Ausstellungsbereichs ist. Weitere Ausstellungen sind für die Zukunft geplant.

Was den Pendler- und Tourismusverkehr betrifft, so verkehren in Hua Lamphong derzeit 62 Züge täglich. Die SRT hat den Betrieb von Fernverkehrszügen in den Norden, Nordosten und Süden des Landes vom Bahnhof Hua Lamphong zum neu errichteten Krung Thep Aphiwat Central Terminal im Bezirk Chatuchak verlagert.