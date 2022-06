Von: Björn Jahner | 20.06.22

HUA HIN: Wilde Makaken werden im Rahmen einer regelmäßigen Kastrationskampagne der Gemeinde Hua Hin dieses Jahr auch auf Affenpocken getestet. Mit der Maßnahme soll die Population kontrolliert werden, so ein Beamter gegenüber der Presse.

Wanchai Singto, Direktor des in Phetchaburi ansässigen Regionalbüros 3 für Schutzgebiete, sagte, die Aktion habe am 1. Juni 2022 begonnen und habe zum Ziel, etwa 600 Makaken einzufangen, die auf den Bergen Khao Ta Kiap und Khao Hin Lek Fai leben.

Bislang wurden etwa 200 Makaken gefangen und untersucht. Bei den meisten von ihnen wurde festgestellt, dass sie bereits sterilisiert worden waren, und alle wurden negativ auf Affenpocken getestet. Jedoch besteht die Sorge, dass sie durch den Kontakt mit Touristen infiziert werden könnten.

Makaken, die noch nicht kastriert wurden, werden von Tierärzten der Abteilung für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz sterilisiert. Die Kastrationsaktion werde fortgesetzt, bis das Ziel erreicht sei, sagte Khun Wanchai.

Er betonte, dass die Affenpopulation in Prachuap Khiri Khan in letzter Zeit nur noch langsam wachse, was auf den Erfolg der laufenden Sterilisierungskampagne zurückzuführen sei, die im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Regionalbüro 3 für Schutzgebiete und der Stadtverwaltung von Hua Hin durchgeführt wurde