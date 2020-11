Hua Hins erster Skatepark wird eröffnet

Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.20

HUA HIN: Mit der Veranstaltung „Surf und Skate“ wird am Freitag und Samstag, 20. und 21. November, der Skatepark eröffnet.

Der Skatepark ist der erste seiner Art in Hua Hin und befindet sich an der Petchkasem Road 62/70. Dort beginnt die „Surf and Skate Jam"-Veranstaltung am 20. November von 17 bis 21.30 Uhr. Angesagt haben sich Surfboarder, Skate-Boarder, Surf-Skater, Skimboarder und „SAP"-Boarder (bei dem die Teilnehmer auf einem Brett stehen und paddeln). Profis werden Workshops, Rennen und Kurse anbieten, bekannte DJs sorgen für den richtigen Sound.