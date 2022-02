HUA HIN: Die Gesundheitsbehörden in Hua Hin haben bekanntgegeben, dass sie ihre Impfkampagne beschleunigen werden, damit so schnell wie möglich das von der Regierung vorgeschriebene Impfziel (80 Prozent der Bevölkerung) in Touristengebieten erreicht wird.

Obwohl Hua Hin eines der ausgewiesenen Modelltourismusgebiete Thailands ist, bleibt die Stadt nur knapp hinter den von der Regierung angestrebten Impfziel zurück. Nach Aussage des Direktors des Hua Hin Hospital Dr. Chittarat Techawutthiphon hätten zwar 90 Prozent der Einwohner Hua Hins ihre Covid-19-Erstimpfung erhalten, jedoch lediglich 75 Prozent ihre Zweitimpfung, weshalb die von der Regierung vorgeschriebene Impfquote für Touristengebiete nicht erreicht werden konnte.



Darüber hinaus hätten 25 Prozent der Einwohner des königlichen Seebads eine Auffrischungsimpfung bzw. die dritte Covid-19-Impfung erhalten.



Um die Impfrate in Hua Hin zu erhöhen, werden die Gesundheitsbehörden mobile Impfzentren im Krankenhaus von Hua Hin, im Bluport Hua Hin, in der Rote-Kreuz-Station Chaloem Phrakiat, im öffentlichen Gesundheitszentrum von Nab Khehat, im Gesundheitszentrum von Takiab und im Krankenhaus des Unterbezirks Khao Tao einrichten. Die Menschen können einen Impftermin vereinbaren oder sich auch ohne Voranmeldung in den aufgeführten Impfzentren gegen Covid-19 impfen lassen.