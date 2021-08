Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.21

HUA HIN: Der königliche Badeort hat mit seinem jährlichen Makaken-Sterilisierungsprogramm begonnen. Mit dem Programm soll die Zahl der Primaten, die Einwohner und Besucher belästigen, reduziert werden.

Das Sterilisationsprogramm begann 2017 in Kooperation zwischen der Gemeinde und dem Conservation Administration Office 3 des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, informierte Hua Hins Bürgermeister Nopporn Wuthikul.

Das Programm wird mit 1,1 Millionen Baht finanziert. 600 der geschätzten 3.000 Makaken sollen sterilisiert werden. Medien zufolge brechen die Makaken in Häuser ein, beschädigen diese und belästigen die Bewohner und Besucher der Gemeinde Khao Hin Lek Fai.

Nopporn fügte hinzu, trotz aller Sterilisierungsbemühungen hätten sich die Makaken Jahr für Jahr vermehrt. Jeder sterilisierte Affe werde markiert. Makaken bringen in der Regel ein Jungtier pro Jahr zur Welt, das von seiner Mutter in einer matriarchalischen Gesellschaft aufgezogen wird. Affen leben in einer sexuell promiskuitiven Gruppe.