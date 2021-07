Foto: Tourism Authority Of Thailand Prachuap Khiri Khan

HUA HIN: Das königliche Seebad will sich ab 1. Oktober unter dem Slogan „Hua Hin Recharge" für geimpfte ausländische Touristen ohne Quarantäne öffnen. Die mit Spannung erwartete Wiedereröffnung wurde vom Provinzgouverneur Prompiriya Kitnuson am Mittwoch bekannt gegeben.

Im Vorfeld der Eröffnung will die Provinz bis zum 30. September alle Beschäftigten im Tourismus- und Dienstleistungssektor und 70 Prozent der allgemeinen Bevölkerung in Hua Hin impfen. Derzeit haben erst 8 Prozent der Menschen einen Impfstoff erhalten. Die Stadt hat 50.000 Dosen des Impfstoffs von Sinopharm für ihre Bürger bestellt. Der Gouverneur sagte weiter, Hua Hin erwarte im vierten Quartal nach der Wiedereröffnung etwa 1,2 Milliarden Baht an Einnahmen und durch den Tourismus würden etwa 90.000 Menschen wieder Arbeit haben.