Von: Björn Jahner | 23.03.23

HUA HIN: Im malerischen Pak Nam Pran findet am kommenden Wochenende (24.–26. Mrz. 2023) die erste „Mini Boat Show“ der Region statt. Die dreitägige Veranstaltung verspricht sowohl für Jacht-Enthusiasten als auch für Gelegenheitsbesucher ein Erlebnis.

Die Veranstaltung findet von Freitag, 24. März bis Sonntag, 26. März 2023 von 10.00 bis 18.00 Uhr im Jachthafen Hua Hin Racer Marina (Karte) statt und präsentiert eine Reihe von Booten, Jachten und anderer Schiffsausrüstung von führenden Ausstellern.

Die Besucher der „Hua Hin Mini Boat Show“ können mit Fachleuten über ihre Projekte sprechen, sich von den neuesten Entwicklungen in der Jachttechnik inspirieren lassen oder einfach nur die malerische Umgebung genießen, während sie ein erfrischendes Getränk zu sich nehmen oder die lokale Küche probieren.

Die Veranstaltung bietet eine vielfältige Auswahl an Ausstellern, darunter Jachtmakler, Ausrüstungsanbieter und Dienstleister.

Egal, ob Sie die Messe für den Kauf einer neuen Jacht besuchen oder einfach nur Inspirationen für Ihr nächstes Bootsabenteuer suchen, auf der Veranstaltung wird für jeden etwas dabei sein.

Auch Kinder sind bei der „Hua Hin Mini Boat Show“ herzlich willkommen, die als eine familienfreundliche Veranstaltung konzipiert ist. So wird am Samstag und Sonntag The Weekend Playground eine Reihe von Aktivitäten für Kinder anbieten, damit die ganze Familie die Freuden des Segelns gemeinsam genießen kann.

Die Besucher der „Hua Hin Mini Boat Show“ werden auch die Gelegenheit haben, einige der neuesten Veröffentlichungen zum Thema Jachting zu lesen. Denn die Veranstaltung wird von dem bekannten Jachtmagazin „Yacht Style“ präsentiert.

Der Jachthafen Hua Hin Racer Marina ist ein idealer Ort für die Veranstaltung, da er über eine große Fläche und ein breites Angebot an Einrichtungen für die Besucher verfügt, darunter ausreichend Parkplätze und das ausgezeichnete Racer Marina Cafe.

Der Eintritt ist für alle Besucher frei.

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie unter Hua Hin Racer Marina auf Facebook.