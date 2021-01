HUA HIN: Das Meerwasser am Strand von Hua Hin ist klarer als jemals zuvor, wirbt die Tourismusbranche um Besucher.

Touristen würden ein kristallklares Meer finden, in dem sich der blaue Himmel spiegele. Sie könnten in der sanft plätschernden Brandung baden. Der Tourismusbeauftragte Naruchon Phongam schwärmt, das Meerwasser sei so klar wie an der Andamanenküste oder auf den Malediven. Die Botschaft lautet: Kommen Sie nach Hua Hin, wo die Natur auf Sie wartet. Der Ferienort gewährleiste trotz Covid-19 eine sichere und angenehme Reise.