Von: Björn Jahner | 02.04.23

HUA HIN: Der Hua Hin Marathon wurde von seinem ursprünglichen Termin am 14. Mai auf den 11. Juni 2023 verschoben, nachdem der Termin der Parlamentswahlen bekanntgegeben wurde, der ebenfalls auf den 14. Mai 2023 fällt.

Die Teilnehmer können ihr T-Shirt und ihre Startnummer am Samstag, 10. Juni 2023 von 09.00 bis 18.00 Uhr abholen. Die Veranstaltung soll bis zu 5.000 Läufer aus ganz Thailand anziehen, wobei die Teilnehmer zwischen vier verschiedenen Laufdistanzen wählen können: Marathon (42,195 km), Halbmarathon (21 km), Mini-Marathon (10,5 km) und „Fun Run“ (5 km).



Der Marathon beginnt am Sonntag, 11. Juni 2023 um 03.00 Uhr morgens, der Halbmarathon um 05.00 Uhr, der Mini-Marathon um 05.30 Uhr und der Fun-Run um 05.45 Uhr. Jeder der Läufe beginnt und endet am Wat Khao Krailas in Khao Takiab.



Der Marathon führt die Läufer bis in die Nähe der True Arena, dann entlang der Petchkasem Road zum Flughafen von Hua Hin, bevor sie umkehren und weiter zum Rajabhakti Park laufen, wo sie am Strand entlanglaufen, bevor sie die Ziellinie am Wat Khao Krailas überqueren.



Bei den anderen Läufen wird an verschiedenen Stellen der Strecke umgedreht, wobei der U-Turn für den 10,5 km-Lauf in der Nähe des Strandes bei Seapines und der U-Turn für den 21-km-Lauf hinter dem My Way Hotel, nicht weit von der Government Savings Bank, erfolgt.



Der Hua Hin Marathon wird vom Preserve Hua Hin Club unter der königlichen Schirmherrschaft Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, Chiva Som und der Stadtverwaltung von Hua Hin organisiert. Ein Teil des Erlöses der diesjährigen Veranstaltung wird an ein Mangrovenschutzprojekt.



Weitere Informationen finden Sie unter Runlah und Hua Hin Marathon auf Facebook.