Von: Björn Jahner | 06.03.20

HUA HIN: Gute Nachricht für Fans des beliebten Musicals „Hua Hin… I miss you!“ (Hua Hin… Ich vermisse Dich”)

Vom 27. März bis 28. Juni 2020 wird im Cicada Amphitheatre des Cicada Market der zweite Teil des Erfolgsmusicals an jedem Freitag, Samstag und Sonntag um 20.30 Uhr aufgeführt. Der zweite Teil erzählt die dramatische Liebesgeschichte vom 25-jährigen Bahnhofsvorsteher Phupha, der in der Songkran-Nacht mit seiner Freundin einen Autounfall erleidet und die Polizei vor ein Rätsel stellt. So fehlt von der Geliebten des Bahnhofvorstehers und auch vom Unfallwagen jede Spur...

Die Zuschauer dürfen sich auf eine unterhaltsame und spannende Handlung mit vielen Wendungen freuen. Das Stück begeistert mit vielen neuen Songs und einem ausgeprägten Wissen über Hua Hin und die Besonderheiten der lokalen Kultur. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der großen Nachfrage wird eine Sitzplatzreservierung dringend empfohlen.

Reservierungen werden telefonisch unter der Rufnummer 096-549.7464, über Line (@cicadaamphitheatre) und auf Cicada Amphitheatre entgegengenommen.