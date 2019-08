Von: Björn Jahner | 02.08.19

HUA HIN: Bereits zum 18. Mal veranstaltet die thailändische Tourismusbehörde (TAT) mit den in der Region ansässigen Golfplätzen im August und September das „Hua Hin & Cha-am Golf Festival“.

Im Rahmen des Festivals wird die Greenfee für die schönsten Golfplätze des Landes zum attraktiven Sparpreis angeboten. Gespielt wird in diesem Jahr im Palm Hills Golf Club & Residence (1.100 Baht), Imperial Lake View Hotel and Golf Club (1.000 Baht), Springfield Royal Country Club (1.000 Baht), Royal Hua Hin Golf Course (1.000 Baht),The Majestic Creek Golf & Resort (1.000 Baht), Sea Pines Golf Club (1.200 Baht), Kaeng Krachan Country Club (1.000 Baht), Banyan Golf Course (2.000 Baht) und Black Mountain Golf Club (1.700 Baht).



Immer sonntags wird wie in den Vorjahren ein großes Turnier mit attraktiven Preisen für die Sieger ausgerichtet: 4. August, 11. August, 18. August, 25. August, 1. September, 8. September, 15. September, 22. September, 29. September. Infos: www.huahingolf.com/golf-festival.