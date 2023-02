Von: Björn Jahner | 08.02.23

Foto: The Nation

HUA HIN: Bei einer großen Muay-Thai-Zeremonie im Rajabhakti Park in Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan kamen am Muay-Thai-Tag (6. Februar 2023) 3.660 Thai-Boxer zusammen und übertrafen den Guinness-Weltrekord für die größte „Wai Kru“-Veranstaltung, einen Tanz vor dem Kampf, mit dem Lehrern, Eltern und Ahnen Respekt gezollt wird.

Bei der Zeremonie „Amazing Muay Thai Festival 2023“ waren der bekannte Muay-Thai-Boxer Sombat Banchamek (allgemein bekannt als Buakaw Banchamek), der Präsident des World Boxing Council (WBC) Mauricio Sulaiman und Premierminister Prayut Chan-o-cha anwesend.

Foto: The Nation

Sulaiman versicherte Premier Prayut, dass der WBC mit Thailand zusammenarbeiten und den authentischen Muay Thai auf der Weltbühne bekanntmachen wird.

Lesen Sie auch: Muay-Thai-Kämpfer ehren ihre Lehrer

In der Zwischenzeit brachte Thailands lebende Muay-Thai-Legende Buakaw seinen Stolz darüber zum Ausdruck, dass Muay Thai auf internationaler Ebene aufgetreten ist, und betonte, dass die thailändische Kampfkunst als kulturelles Erbe die Einheit unter den Menschen gefördert hat.

Foto: The Nation

Das Amazing Muay Thai Festival 2023 umfasste mehrere Aktivitäten, nämlich eine Muay-Thai-Vorführung, eine Tambun-Zeremonie, Muay-Thai-Ausstellungen sowie eine große Street-Food-Meile und Konzerte.