Von: Björn Jahner | 23.04.22

Karte der so genannten „Smart Blocks“ in Hua Hin. Foto: Hua Hin Municipality

HUA HIN: Die Stadtverwaltung von Hua Hin hat Pläne zur Installation multifunktionaler, intelligenter Laternenmasten in der Innenstadt bekanntgegeben.

Die intelligenten Laternenmasten, auch „Smart Poles“ genannt, sind Teil einer großen Technologieoffensive im Rahmen des „Smart City“-Projekts des königlichen Seebads. Sie sind mit einer Vielzahl von Sensoren und CCTV-Kameras ausgestattet und werden mit Datennetzen und 5G-Internet verbunden sein. Die High-Tech-Masten können auch für die Erfassung der Luftqualität, des Verkehrsflusses und der Wetterdaten eingesetzt werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung Hua Hin werden die Laternenmasten zunächst in strategisch wichtigen Gegenden, den so genannten „Smart Blocks“, installiert. Zu diesen Gebieten gehören die Phetkasem Road, die Sois 76 und 88 sowie andere Orte im Bezirk Hua Hin.

Die „Smart Poles“ sind mit einem intelligenten LED-Beleuchtungssystem ausgestattet, das die Helligkeit an die jeweilige Umgebung anpasst. Die Helligkeit sowie die Ein- und Ausschaltzeit jedes einzelnen intelligenten Laternenmastes können von einer zentralen Kommandozentrale aus gesteuert und in das CCTV-Netzwerk der Stadt integriert werden, so die Stadtverwaltung.

Die „Smart Poles“ verfügen über ein Alarmsystem, das die Öffentlichkeit bei größeren Zwischenfällen oder Notfällen alarmieren kann. Ausgestattet mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge sind sie nicht nur für die Fahrer von E-Fahrzeugen sehr praktisch, sondern ersparen der Stadt auch viel Geld, da keine separaten Ladestationen gebaut werden müssen. Eingebaute Luftsensoren messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lärm, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck und Staubgehalt in der Umgebung.

Die Laternenmasten sollen ferner mit digitalen Displays ausgestattet werden, die Informationen über das Wetter, die Luftqualität, über öffentliche Verkehrsmittel und digitale Werbeeinblendungen anzeigen. Sie werden Einwohnern und Touristen darüber hinaus Wi-Fi-Hotspots und USB-Lademöglichkeiten bieten.

Die „Smart Poles“ sind Teil der „Hua Hin Smart City“-Kampagne, im Rahmen derer Big Data und künstliche Intelligenz zur Optimierung der technischen Infrastruktur der Stadt eingesetzt werden sollen. Die Initiative wird auch zur Verbesserung der Sicherheit, der Lebensqualität, des Verkehrs und der Nachhaltigkeit beitragen, betonen die Behörden.