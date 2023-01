BANGKOK: Die Königlich Thailändische Marine wies am Donnerstag (5. Januar 2023) einen Bericht auf einer Facebook-Seite zurück, wonach die bei stürmischer See gesunkene HTMS Sukhothai nicht einsatzfähig war, da ihr Stahlrumpf an 13 Stellen erodiert war.

Die Königlich Thailändische Marinewerft gab eine Erklärung ab, in der sie bestätigte, dass die HTMS Sukhothai vollständig repariert worden sei und den Sicherheitsstandards entsprach, bevor sie am 28. Januar 2021 wieder in die Königlich Thailändische Flotte aufgenommen wurde.

Die Korvette war am 18. Dezember 2022 etwa 20 Seemeilen (32 Kilometer) vor der Küste des Bezirks Bang Saphan in der Provinz Prachuap Khiri Khan bei stürmischer See mit 105 Besatzungsmitgliedern an Bord gesunken. Bislang konnten 76 Besatzungsmitglieder gerettet und sicher an Land gebracht werden, während 24 Seeleute für tot und fünf für vermisst erklärt wurden. Seit dem 29. Dezember 2022 wurden keine Leichen mehr gefunden.

Auf einer Facebook-Seite wurde angedeutet, dass das Kentern möglicherweise dadurch verursacht wurde, dass 13 Stellen des Schiffsrumpfes mehr als 25 Prozent dünner waren als der ursprüngliche Rumpf.

Vizeadmiral Sutthisak Bunnag, Kommandant der Königlich Thailändischen Marinewerft, nahm am Donnerstag auf den Bericht Bezug und sagte, dass dieser unvollständig sei.

Er erklärte, dass sich die HTMS Sukhothai vom 12. Juli bis zum 3. September 2021 zur routinemäßigen Wartung im Mahidol Adulyadej Trockendock befand und dass bei den Wartungsarbeiten an 13 Stellen Erosionen festgestellt wurden, die 25 Prozent dünner als der ursprüngliche Rumpf waren.

Die Korvette sei jedoch repariert und auf ihre Sicherheit geprüft worden, bevor sie an die Königlich Thailändische Flotte zurückgegeben wurde, betonte Vizeadmiral Sutthisak.