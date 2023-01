CHUMPHON: Die Königlich Thailändische Marine setzt ihre Suche nach den letzten fünf vermissten Besatzungsmitgliedern der HTMS Sukhothai fort, einen Monat nachdem das Schiff im Golf von Thailand gesunken ist.

Das Schiff der Korvettenklasse sank am 18. Dezember 2022 bei stürmischem Wetter etwa 20 Seemeilen (32 Kilometer) vor der Küste des Bezirks Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan mit 105 Besatzungsmitgliedern an Bord. Sechsundsiebzig Mitglieder der Besatzung wurden gerettet und sicher an Land gebracht, während 24 Seeleute für tot erklärt wurden und fünf weiterhin vermisst werden.

Seit dem 29. Dezember wurden keine Leichen mehr gefunden.

Der Oberbefehlshaber der Marine, Admiral Choengchai Chomchoengpaet, sagte am Mittwoch (18. Januar 2023) gegenüber der Presse, dass die Schiffe und Taucher der Marine noch immer das Meer und die Küstengebiete der Provinzen Prachuap Khiri Khan und Chumphon nach Spuren der vermissten Besatzung absuchen würden.

Bei den 24 verstorbenen Seeleuten, die durch DNA-Tests identifiziert wurden, handelt es sich um:

1. Leutnant Samart Kaewphaleuk

2. Unteroffizier erster Klasse Atcha Kaewsuphan

3. Erster Unteroffizier Somkiat Maichob

4. Oberster Unteroffizier Erster Klasse Amnart Phimthee

5. Unteroffizier Erster Klasse Jakkaphong Phoonphon

6. Unteroffizier Erster Klasse Boonlert Thongthip

7. Unteroffizier Erster Klasse Chuchai Cherdchid

8. Unteroffizier zweiter Klasse Thawatchai Saphirat

9. Unteroffizier Zweiter Klasse Saharat E-sa

10. Unteroffizier dritter Klasse Sathanporn Somnua

11. Unteroffizier dritter Klasse Nopphanat Khamwong

12. Unteroffizier dritter Klasse Supphakit Thiwalai

13. Unteroffizier dritter Klasse Sarawut Nadee

14. Unteroffizier dritter Klasse Sirithiti Ngamthong

15. Matrose Akkradet Phobat

16. Seemann Jirawat Thoop-hom

17. Seemann Sitthiphong Hongthong

18. Seemann Woraphong Boonlakhon

19. Seemann Preecha Raksaphakdi

20. Seemann Jamlong Saenkae

21. Erster Unteroffizier Khunakorn Jariyot

22. Matrose Chalat Oythong

23. Unteroffizier Erster Klasse Prai Ruamyat

24. Oberleutnant Pholrat Sirodom