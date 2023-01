CHUMPHON: Die verunglückte HTMS Sukhothai stach am 18. Dezember 2022 ohne ihren Chefingenieur in raue See in Richtung Chumphon, wie Vizeadmiral Pichai Lorchusakul, Kommandant des Ersten Marinegebietskommandos, am Samstag (31. Dezember 2022) gegenüber den Medien erklärte.

Er sagte, dass das Schiff normalerweise eine Besatzung von 106 Personen hat, aber der Chefingenieur, dessen Namen er nicht nennen wollte, hatte an Land etwas zu erledigen und war am 18. Dezember 2022 nicht an Bord der HTMS Sukhothai. Wenn der Chefingenieur abwesend sei, übernehme sein Stellvertreter die Aufsicht über die Maschinen des Schiffes, erklärte er.

Er sagte auch, dass der Kapitän des Schiffes, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde, von den Ermittlern der Königlich Thailändischen Marine über den Verlust des Schiffes befragt werden wird.

Das Schiff war auf dem Weg zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Admiral Prinz Abhakara Kiartivongse oder Prinz von Chumphon, dem Vater der thailändischen Marine, die für den 19. Dezember 2022 geplant waren.

Bisher wurden 24 vermisste Besatzungsmitglieder geborgen, von denen 23 identifiziert werden konnten. Fünf weitere werden noch vermisst und sind Gegenstand aktiver Suchaktionen, sagte Vizeadmiral Pichai.

Ein Navy SEAL-Team hat sich an der Suche beteiligt und konzentriert sich auf die Oberflächen- und Unterwassersuche rund um die Inseln vor der Provinz Chumphon. Fußpatrouillen durchkämmten die Küstenlinie vom Bezirk Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan bis hinunter zur Ban Don Bay in Surat Thani, sagte er.

Admiral Chonlathit Navanukraw, der Stabschef der Marine, räumte ein, dass die Suche auf offener See schwierig sei, aber die Marine werde die Suche fortsetzen und er hoffe, dass es unter den fünf Vermissten Überlebende gebe.