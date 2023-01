PRACHUAP KHIRI KHAN: Die Königlich Thailändische Marine (RTN) wird rund 100 Millionen Baht für die Bergung der gesunkenen HTMS Sukhothai vom Meeresgrund des Golfs von Thailand benötigen und 12 entsprechend ausgerüstete Unternehmen haben angeboten, dass sie die Arbeiten übernehmen könnten.

Eine gut informierte Marinequelle sagte, dass Admiral Adung Phan-iam, der Befehlshaber der RTN-Flotte, das Komitee, das das qualifizierte Unternehmen auswählt, angewiesen hat, das Auswahlverfahren zu beschleunigen. Die Quelle sagte auch, dass eine der Bedingungen der RTN für die Bergung darin besteht, dass das Schiff in seiner jetzigen Form geborgen werden muss, ohne in Teile zerlegt zu werden.

Die HTMS Sukhothai war in der Nacht des 18. Dezember 2022 bei rauer See vor der Küste des Bezirks Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan mit 105 Mann Besatzung an Bord gesunken. 76 wurden gerettet, 24 wurden später tot aufgefunden und fünf werden noch vermisst. Die Suche nach ihnen geht weiter.

RTN-Suchteams durchkämmten am Mittwoch (11. Januar 2023) 33 Gebiete im südlichen Golf von Thailand, darunter Koh Khai im Bezirk Pathio der Provinz Chumphon, fanden aber keine Spur der vermissten Besatzungsmitglieder.

Der Vater eines der Vermissten sagte den Suchmannschaften, er hoffe, dass die sterblichen Überreste seines Sohnes, Petty Officer Third Class Sophon Wongsanit, geborgen werden können.

Die RTN und die Prachuap Port Company hielten am Mittwoch eine religiöse Zeremonie im Hafen ab, um die Seelen der vermissten Besatzungsmitglieder zu segnen.