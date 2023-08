Von: Björn Jahner | 01.08.23

RAYONG: Die Royal Thai Navy (RTN) gab bekannt, dass die modifizierte Fregatte vom Typ 053, HTMS Naresuan, bei einer Sicherheitsübung am 26. Juli 2023 versehentlich auf das Dock des Industriehafens Map Ta Phut in der Provinz Rayong geprallt ist. Dabei wurden ihre Torpedoabschussrampe und Rettungsinsel beschädigt, und an der Backbordseite des Schiffes entstand ein kleiner Kratzer. Glücklicherweise wurde kein Besatzungsmitglied verletzt, wie RTN-Sprecher Adm Pokkrong Monthatphalin mitteilte.

Die Übung war Teil der Kampagne „Naval Security Port and Ship Map Ta Phut Exercise 2023“ (NASMEX 2023), die vom 25. bis 27. Juli 2023 im Rahmen des Sicherheitsprogramms des Hafens gemäß dem International Ship and Port Facility Security Code stattfand. Ziel der Übung war es, die Effizienz und Bereitschaft der Besatzung zu steigern, um auf maritime Bedrohungen und Naturkatastrophen angemessen reagieren zu können.

An NASMEX 2023 nahmen Vertreter der RTN, des Industriehafens Map Ta Phut sowie lokaler Verwaltungen und damit verbundener Regierungsstellen teil.

Adm Pokkrong erklärte, dass das Schiff bei Verlassen der Anlegestelle mit der Backbordseite auf das Dock prallte und dabei die Torpedoabschussrampe und die Rettungsinsel beschädigte. Zum Glück blieb die Besatzung unversehrt.

Eine Untersuchungskommission wurde von der RTN eingesetzt, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln und den entstandenen Schaden zu bewerten. Gleichzeitig begannen Techniker damit, die beschädigte Ausrüstung zu ersetzen.

Die HTMS Naresuan wurde 1995 in Dienst gestellt und ist eine modifizierte Version der Fregatte vom Typ 053, die in Zusammenarbeit mit China entworfen und von der China State Shipbuilding Corporation in Shanghai gebaut wurde. Ihr Schwesterschiff, die HTMS Taksin, wurde ebenfalls im November 1995 ausgeliefert. Interessanterweise betrugen die Kosten für beide Schiffe zusammen lediglich 2 Milliarden Baht, während Fregatten westlicher Bauart in der Regel 8 Milliarden Baht kosten.

Die Namensgebung der Schiffe erfolgte zu Ehren früherer Könige von Siam: König Naresuan der Große aus der Ära von Ayutthaya (1555-1605) und König Taksin der Große aus der Ära von Thonburi (1734-1782).