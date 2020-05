Türkei darf Hass gegen Lesben und Schwulen nicht tolerieren

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.20

ISTANBUL: Nach homophoben Äußerungen des Chefs der türkischen Religionsbehörde Diyanet fordert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) die Regierung dazu auf, die Brandmarkung von Lesben und Schwulen zu beenden. In einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme hieß es: «Die Regierung der Türkei sollte sicherstellen, dass alle ihre Repräsentanten Abstand nehmen von Bemerkungen, die lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Menschen sowie Menschen, die mit HIV leben, stigmatisieren, und die sie dem Risiko aussetzen, verfolgt und angegriffen zu werden.»

HRW kritisierte zudem die Unterstützung höchster Regierungskreise für «hasserfüllte» Äußerungen. Das sei «extrem besorgniserregend». Außerdem müssten die Ermittlungen gegen jene, die sich gegen solche «homophoben Stellungnahmen von Staatsbediensteten» aussprächen, sofort fallengelassen werden, forderte HRW weiter.

Diyanet-Chef Ali Erbas hatte in einer Predigt am Freitag vor einer Woche unter anderem gesagt, dass Homosexualität Krankheiten mit sich bringe und Generationen «verrotten». Die Anwaltskammer in Ankara warf Erbas daraufhin vor, Menschen herabzuwürdigen und zum Ziel von Angriffen zu machen. Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte sich hinter Erbas und sagte, seine Aussagen seien korrekt, aber nur bindend für Muslime. Auch Justizminister Abdulhamit Gül verteidigte Erbas. Die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara hat inzwischen Ermittlungen gegen die Anwaltskammer der Hauptstadt eingeleitet, unter anderem wegen Herabwürdigung religiöser Werte.

Homosexualität ist in der Türkei nicht verboten. Aktivisten beklagen jedoch immer wieder Diskriminierung. Die Gay-Pride-Parade im Zentrum Istanbuls war in den vergangenen Jahren verboten worden.