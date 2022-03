HRW: Äthiopien muss Luftangriff auf Flüchtlingslager untersuchen

ADDIS ABEBA: Bei einem Luftangriff der äthiopischen Regierung auf ein Flüchtlingslager in Tigray am 7. Januar könnte es sich um ein Kriegsverbrechen handeln, sagte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Donnerstag in einem Bericht.

Die äthiopische Regierung habe eine Schule, in der tausende vertriebene Menschen aus Tigray Zuflucht gesucht hatten, mit einer bewaffneten Drohne angegriffen und dreimal bombardiert, so der Vorwurf von HRW. Dabei wurden mindestens 57 Zivilisten getötet, darunter 15 Kinder, so HRW.

Man habe im Laufe der Untersuchung keine Hinweise auf militärische Ziele im Flüchtlingslager gefunden, sagte HRW. Die Menschenrechtsorganisation rief die Regierung in Addis Abeba dazu auf, den Vorfall zu untersuchen, und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen.

Der militärische Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begann im November 2020. Beiden Seiten sollen schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Regierungschef und Nobelpreisträger Abiy Ahmed wird eine de facto Blockade Tigrays vorgeworfen.

In dem hinsichtlich der Bevölkerungszahl zweitgrößten Land Afrikas mit 115 Millionen Einwohnern, haben die Auseinandersetzungen in mehreren Teilen des Landes zu einer schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise geführt. Die USA und die EU haben Hilfsgelder gekürzt, die jährliche Inflationsrate belief sich 2021 auf rund 35 Prozent.