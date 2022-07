Hrubesch an DFB-Frauen: «Macht Sinn, die Spiele einfach zu gewinnen»

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.22

Das Logo des Deutschen Fußballbundes (DFB) am Eingangsbereich der DFB-Zentrale in Frankfurt. Foto: epa/Boris Roessler

LONDON /HAMBURG: Horst Hrubesch ist als früherer Interimstrainer der deutschen Fußballerinnen immer noch ein großer Fan von Alexandra Popp und Co. «Ja, Mädels... erstmal Glückwunsch zur Qualifikation. Wie ihr gespielt habt in der Vorrunde, das war eigentlich überragend», sagte das 71 Jahre alte Idol des Hamburger SV in einer Instagram-Story der HSV-Frauen vor dem Viertelfinale der deutschen Frauen an diesem Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN).

«Ich wollte euch alles Gute wünschen für das Spiel gegen Österreich. Ihr wisst ja, meine Sprüche kennt ihr ja: Jetzt macht es Sinn, die Spiele einfach zu gewinnen», sagte Hrubesch in dem kleinen Filmbeitrag. «Ich und wir beim HV hier drücken euch natürlich gewaltig die Daumen und wir sind davon überzeugt, dass ihr den Weg bis ins Finale gehen könnt.»

Hrubesch war 2018 nach der Trennung des DFB von Steffi Jones interimsmäßig Chefcoach der deutschen Frauen, ehe ihn dann die heutige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ablöste.

Hrubesch hat dieser Tage auch mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp telefoniert. Die 31-Jährige hatte ein allen drei Vorrundenspielen ein Kopfballtor erzielt und gesagt, dass sie «traurig drum» sei, dass sich das einstige «Kopfball-Ugeheuer» noch nicht bei ihr gemeldet habe - was Hrubesch aber kurz darauf tat. Zwischenzeitlich habe er «noch mit Poppi telefoniert, so dass wir das auch klären konnten», berichtete der Europameister von 1980 jetzt.

«Es gibt wenige Spielerinnen auf der Welt, die ähnliche Qualitäten haben wie Alex Popp. Sie ist ja nicht nur kopfballstark. Auch mit ihrer tollen Einstellung ist sie für jede Mannschaft ein Gewinn», lobte Hrubesch die Wolfsburgerin in einem Interview auf dfb.de. «Dazu ist sie technisch stark und hat einen guten linken Fuß. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie nun auch noch ein paar Tore mit dem Fuß machen würde.»