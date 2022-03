Hotels warten auf Subventionen

Von: Björn Jahner | 28.03.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Angesichts strengerer Maßnahmen zur Vorbeugung von Betrug klagen viele Hotels über lange Verzögerungen bei der Auszahlung der staatlichen Subventionen im Rahmen des Reisebezuschussungsprogramms „Rao Tiew Duay Kann“ (Wir reisen gemeinsam). Das Programm wurde zur Ankurbelung des Inlandstourismus eingeführt.

Viele Hotels drohen mit Ausstieg aus dem Tourismusprogramm, das sich derzeit in der vierten Phase befindet, seitdem sich die Zahlungen zunehmend verzögern.

Einige Hotels sind besorgt, dass sie in Liquiditätsschwierigkeiten geraten könnten, vor allem weil die langen Songkran-Feiertage bevorstehen.

In der ersten und zweiten Phase habe die Regierung 40 Prozent des Zimmerpreises innerhalb von 15 Tagen nach dem Einchecken der teilnehmenden Urlauber an die Hotels gezahlt, sagte Phisut Sae-khu, Präsident der Thai Hotels Association's Eastern Chapter, am Samstag der Presse.

Die Zahlungen verzögerten sich jedoch zunehmend seit November, nachdem die thailändische Tourismusbehörde (TAT) damit begann, zusätzliche Dokumente anzufordern, erklärte Khun Phisut. Ihm zufolge wurden fast 100 Millionen Baht an Hotels in der Ostküstenregion – einschließlich Pattaya, Chanthaburi und Trat – noch nicht ausgezahlt.

„Einige Hotels machen sich Sorgen um ihre Liquidität, weil sie sich auf die Beherbergung von Touristen während der Songkran-Feiertage vorbereiten. Einige Hotelbetreiber könnten aus dem „Rao Tiew Duay Kann“-Programm austreten“, warnte er.

Im Rahmen des Reisebezuschussungsprogramms übernimmt die Regierung 40 Prozent der Kosten für Flugtickets und Hotelzimmer und stellt den Teilnehmern außerdem kostenlose Essensgutscheine zur Verfügung.

In Folge eines weit verbreiteten Betrugsfalls im letzten Jahr, in dem Hunderte Hotels verwickelt waren, denen vorgeworfen wird, staatliche Subventionen kassiert, ohne tatsächlich Gäste empfangen zu haben, verlangsamten sich die Auszahlungen zunehmend.

Thapanee Kiatpaiboon, stellvertretende Gouverneurin der TAT für Inlandsmarketing, erklärte der Presse, dass deshalb strenge Kontrollen eingeführt werden mussten, und fügte hinzu, dass die TAT eine Task Force eingerichtet hat, die sich mit den Verzögerungen bei den Auszahlungen befasst. Sie sagte, dass das Problem innerhalb von 60 Tagen gelöst sein sollte, nachdem die Hotels alle angeforderten Dokumente eingereicht haben.

Neben Hotels an der Ostküste beschweren sich auch Hotels in anderen Regionen über Verzögerungen bei der Auszahlung der Zuschüsse.

Viroj Chaya, Präsident der Chiang Rai Hotels Association, sagte, etwa die Hälfte der 300 teilnehmenden Hotels in der Nordprovinz leidet unter Zahlungsverzögerungen, die sich zwischenzeitlich auf etwa 10 Millionen Baht belaufen. Er fügte hinzu, das Problem habe im Februar begonnen und betreffe Hotels aller Größenordnungen, nicht nur kleine.